Иркутская область вошла в топ-15 регионов по качеству рынка труда

Иркутская область поднялась на 14-е место в общероссийском рейтинге рынка труда, показав значительный прогресс по итогам 2024 года. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на исследование «РИА Новости», регион набрал 81,82 балла, что на четыре балла выше предыдущего результата, и занял третью позицию в Сибирском федеральном округе, уступив только Новосибирской области и Красноярскому краю. Лидерами рейтинга по стране остаются Москва и Санкт-Петербург.
— Рост обусловлен несколькими ключевыми факторами: высоким уровнем социально-экономического развития, низкой безработицей, достойными зарплатами и емкостью рынка труда. Наибольшее влияние на улучшение позиций оказало увеличение соотношения среднемесячной заработной платы к стоимости потребительской корзины, — рассказывают в агентстве.
Согласно актуальным данным, в Приангарье на учете в службе занятости состоят 4,3 тысячи человек. Средняя зарплата в регионе достигла 101,8 тысячи рублей, при этом прожиточный минимум составляет 18 797 рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что рабочим платят почти 145 тысяч в месяц в Иркутской области.