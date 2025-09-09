Иркутская область вошла в топ-15 регионов по качеству рынка труда

Иркутская область поднялась на 14-е место в общероссийском рейтинге рынка труда, показав значительный прогресс по итогам 2024 года. Как сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на исследование «РИА Новости», регион набрал 81,82 балла, что на четыре балла выше предыдущего результата, и занял третью позицию в Сибирском федеральном округе, уступив только Новосибирской области и Красноярскому краю. Лидерами рейтинга по стране остаются Москва и Санкт-Петербург.