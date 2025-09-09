Аграрии Омской области активно ведут уборочную кампанию

Уборочная кампания в Омской области вышла на высокие показатели. По последним данным, намолочено уже более 785 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что существенно превышает прошлогодние результаты на аналогичную дату. Для сравнения: в прошлом году к этому времени было собрано на 378 тысяч тонн меньше.
Помимо уборки урожая, аграрии региона параллельно начали осенний сев озимых культур. Работы ведутся сразу в нескольких районах области, в том числе в Калачинском, Кормиловском, Марьяновском, Омском, Таврическом, Нижнеомском, Горьковском, Саргатском и Тарском районах.
