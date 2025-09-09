Наиль Якупов: «Авангард» вроде бы и включался в игру, но и допускал провалы"

«Авангард» 8 сентября начал сезон матчем дома с «Ак Барсом» и проиграл ему 1:2. Встречу специально для «КП Омск» оценил форвард омской команды Наиль Якупов,
—Даже не скажу конкретно, что больше всего у нас в атаке не получалось, было много чего. Посмотрим потом на видео при разборе.
— Была ли сегодня разница, «Ак Барс» в этом матче сложен был как соперник, или другая по силе команда?
— Нет, это все не принципиальные вещи. Ты можешь играть с кем угодно, но если не будешь включаться сам уже вначале, то можешь и пропустить момент скорости, момент борьбы, возможность быть первым на шайбе. А потом уже будешь уступать по счету, и будет поздно.
Все зависит от собственной игры. Поэтому надо отталкиваться от себя, от каждого должно исходить немного больше старания, просто мы сегодня включились не по полной. Вроде и включались, но были и большие провалы. Хотя не сказать, что играли прямо плохо, из таких матчей тоже можно выходить. Но все же на успех наиграли недостаточно.
— Элемент удачи мог сыграть свою роль? В том числе если бы забили свой гол чуть раньше, в итоге было бы больше времени отыграться?
— Нет, дело не в этом. У меня всегда так. Это не играет уж такую роль. Будешь работать — будет и удача. Не будешь — она и не придет никогда.
Добавим, что чуть другое мнение об удаче в игре высказал главный тренер команды Ги Буше.
"Могли сыграть роль удача, неудача, и тот гол, который мы могли забить, но не забили, на него мы наработали, это все сыграло свою роль. В плане того, что это был первый матч регулярного чемпионата, у всех были эмоции после тяжелой предсезонки, все хотели в игре порадовать болельщиков. И когда сами получили гол с свои ворота, то все слишком сильно расстроились.
И дальше слишком много времени нам потребовалось, чтобы успокоиться. Если бы мы забросили раньше, то нервничали бы меньше, в итоге игра складывалась бы абсолютно по-другому", — выразился он.
Далее «Авангард» 11 сентября в Омске сыграет с «Амуром».
«КП Омск» уже писала, как прошел сам матч «ястребов» с «Ак Барсом».