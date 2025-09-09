Иркутянин переплатил за электроэнергию почти 134 тысячи рублей

В прокуратуру в Куйбышевском районе Иркутска обратился местный житель с жалобой на сетевую организацию. Ведомство установило, что жилой дом был оснащён счётчиками электроэнергии, которые неоднократно заменяла энергоснабжающая компания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.