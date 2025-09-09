Ричмонд
Иркутянин переплатил за электроэнергию почти 134 тысячи рублей

Прокуратура потребовала от сетевой организации произвести перерасчёт платежей.

В прокуратуру в Куйбышевском районе Иркутска обратился местный житель с жалобой на сетевую организацию. Ведомство установило, что жилой дом был оснащён счётчиками электроэнергии, которые неоднократно заменяла энергоснабжающая компания. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Иркутской области.

О замене счётчика иркутянина заранее не уведомили. Акты ввода прибора учёта в эксплуатацию составили в отсутствии потребителя. В связи с этим, документы не были действительными.

Прокуратура потребовала от сетевой организации аннулировать акты. Энергоснабжающая компания провела перерасчёт платежей за электроэнергию в сторону уменьшения почти на 134 тысячи рублей.

Ранее агентство сообщало, что после вмешательства прокуратуры в Эхирит-Булагатском районе восстановлены права инвалида. Надзорный орган провел проверку по обращению местного жителя о длительном неприсоединении его дома к сетям электроснабжения.