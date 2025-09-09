Информпродукция Telegram-канала «Двач» признана в Беларуси экстремистской

В ведомстве сообщили, что информационная продукция этого канала была внесена в «Республиканский список экстремистских материалов» по решению суда Борисовского района Минской области от 2 сентября.
Кроме того, экстремистской признана и информационная продукция ряда других интернет-ресурсов. Среди них Telegram-каналы под названием «Telegram Беларусь», «Орг BY», Libertas Belarus NRW и другие. Решения по этим интернет-ресурсам также были вынесены судами в первые дни сентября.
В Мининформе подчеркивают, что подписка со ссылкой на эти ресурсы и пересылка ссылок грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и другое содействие этим ресурсам повлечет наказание до семи лет лишения свободы.
По последним данным прокуратуры Минской области, за четыре года в суды было направлено более 1,1 тысячи заявлений о признании материалов экстремистскими.
Только за прошлый год органами прокуратуры Минщины в суды направлено 450 таких заявлений, из которых 443 были удовлетворены. В этом году уже подано 237 заявлений, из них 226 удовлетворили.