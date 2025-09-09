Информпродукция Telegram-канала «Двач» признана в Беларуси экстремистской

В Мининформе подчеркивают, что подписка со ссылкой на эти ресурсы и пересылка ссылок грозят административной ответственностью до 15 суток за каждый факт с конфискацией устройства. Любая отправка информации, интервью и другое содействие этим ресурсам повлечет наказание до семи лет лишения свободы.