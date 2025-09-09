Песков сообщил о проведении Путиным своих дней рождения с семьей

«Конечно, как все люди, он празднует день рождения с близкими, со знакомыми. Но вы знаете, что чаще всего у него получается “служебное празднование”», — рассказал он в беседе с ТАСС.
Песков уточнил, что российский лидер чаще всего использует свой день рождения — 7 октября — для того, чтобы пообщаться с коллегами и лидерами иных государств, которые поздравляют его по телефону.
Кроме того, как добавил официальный представитель Кремля, Путин в этот день иногда принимает участие во встречах с коллегами, чьи страны входят в Содружество независимых государств (СНГ).
Песков 7 октября 2024 года, в день, когда президенту России исполнилось 72 года, сообщил, что Путин не любит повышенный интерес к себе и своей семье на фоне дня рождения. Он подчеркнул, что глава государства не считает день рождения поводом, по которому внимание уделяется лично ему, а не его работе.
В прошлом году Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Абхазии Аслан Бжания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Корейской Народной Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ын, председатель КНР Си Цзиньпин, а также военные и артисты, которые являются участниками «Команды Путина». Они пожелали президенту РФ здоровья и бодрости духа, а также устроили в честь его дня рождения салют.