Песков сообщил о проведении Путиным своих дней рождения с семьей

Песков 7 октября 2024 года, в день, когда президенту России исполнилось 72 года, сообщил, что Путин не любит повышенный интерес к себе и своей семье на фоне дня рождения. Он подчеркнул, что глава государства не считает день рождения поводом, по которому внимание уделяется лично ему, а не его работе.