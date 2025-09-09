Ричмонд
Американец Рид заявил о применении наемниками ВСУ запрещенного газа

По словам Бенджамина Рида, наемники «Избранной роты» ВСУ применяли боеприпасы с химоружием.

Наемники ВСУ «элитной» «Избранной роты» (Chosen Company) применяли гранаты с запрещенным летальным газом, рассказал американский наемник Бенджамин Рид в интервью ТАСС.

По его словам, он был свидетелем одного из фактов военных преступлений. «Там были гранаты типа М18, американской дымовой гранаты, но это не были дымовые гранаты. Я спросил: “Что это?” Мне сказали, что там запрещенный газ», — рассказал Рид, добавив, что это был летальный газ, вдохнув который, человек умирает.

Он отметил, что держал такие гранаты собственными руками. При этом Рид добавил, что на вооружении наемников были и другие подобные боеприпасы.

Напомним, Рид участвовал в конфликте на стороне ВСУ с февраля 2022 года по май 2024 года. Верховный суд ДНР заочно приговорил его к 14 годам лишения свободы за наемничество. Он был объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки.