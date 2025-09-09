Американец Рид заявил о применении наемниками ВСУ запрещенного газа

По его словам, он был свидетелем одного из фактов военных преступлений. «Там были гранаты типа М18, американской дымовой гранаты, но это не были дымовые гранаты. Я спросил: “Что это?” Мне сказали, что там запрещенный газ», — рассказал Рид, добавив, что это был летальный газ, вдохнув который, человек умирает.