В России призвали многократно увеличить штрафы за курение на рабочем месте и ужесточить контроль

В своем обращении Лещинская говорит о необходимости увеличить размер штрафов в десять раз — до 5−15 тысяч рублей для физических лиц. Кроме того, предлагается ужесточить ответственность работодателей за нарушения такого запрета, а также расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора, чтобы эффективнее пресекать такие нарушения.