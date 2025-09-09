В России призвали многократно увеличить штрафы за курение на рабочем месте и ужесточить контроль

Лидер общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская призвала многократно увеличить штрафы за курение на рабочем месте. Свое обращение она направила главе Минтруда РФ Антону Котякову. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на этот документ.
В своем обращении Лещинская говорит о необходимости увеличить размер штрафов в десять раз — до 5−15 тысяч рублей для физических лиц. Кроме того, предлагается ужесточить ответственность работодателей за нарушения такого запрета, а также расширить полномочия трудовых инспекций и Роспотребнадзора, чтобы эффективнее пресекать такие нарушения.
Отмечается, что курение на работе снижает продуктивность, увеличивает число больничных и ухудшает климат, а в условиях сокращения трудоспособного населения производительность имеет стратегическое значение. Для решения проблемы предлагаются повышенные штрафы и жесткий контроль.
«Данное решение станет важным вкладом в охрану труда, защиту здоровья работников и формирование ответственной корпоративной культуры», — сказано в обращении.
Ранее сенатор Олег Голов сообщил о планах увеличить в 30 раз штрафы за курение в подъездах. В результате такое нарушение может обойтись в 50 тысяч рублей.