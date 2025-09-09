Медоед напал на слона в Зимбабве, их битву сняли на видео

В сафари-парке Зимбабве произошел необычный инцидент — медоед атаковал слона. Очевидцы сняли столкновение на видео, кадры опубликовал mk.ru.
По данным СМИ, это произошло 6 сентября в долине Сабл. Слон в тот момент находился у водоема и спокойно отдыхал.
Неожиданно маленький, но крайне агрессивный медоед бросился на животное, многократно пытаясь атаковать его. В ответ слон ударил противника ногой и отбросил на большое расстояние.
Медоеды отличаются смелостью и настойчивостью: они способны нападать на более крупных зверей и отбирать у них добычу, передает Telegram-канал.
В китайском сафари-парке Badaling Wildlife World тигр напал на женщину, выходившую из автомобиля, и затем унес ее в сторону. Мужчина попытался помочь ей, но в этот момент второй тигр напал на мать пострадавшей. Хищник растерзал пожилую женщину, а ее дочь госпитализировали с тяжелыми ранами.
В Индии стая из 20 обезьян напала и нанесла множественные ранения 67-летнему жителю деревни Рамнатха Чаудхе. Перед нападением он собирал на поле корм для скота.