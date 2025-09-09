50 тысяч госслужащих Новосибирской области перешли на мессенджер МАХ

По данным регионального правительства, более 50 тысяч сотрудников уже перешли на этот сервис для рабочих коммуникаций.
В мессенджере созданы официальные каналы администрации области «Новосибирь» и губернатора Андрея Травникова. Также запущен первый региональный чат-бот «Меры соцподдержки», помогающий участникам СВО и их семьям получать информацию о льготах и персональные консультации.
Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь подчеркнул преимущества платформы: «В настройках приватности можно включить режим для защищённого общения. Тогда звонки, сообщения и приглашения будут приходить только от тех, кто записан в контактах». Сервис также обеспечивает высокое качество связи, неограниченные групповые беседы и бесплатную отправку файлов до 4 ГБ.