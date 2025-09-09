Ричмонд
Новосибирские студенты получили 85 млн на развитие бизнеса

Новосибирская область вошла в ТОП-6 по количеству поданных заявок на конкурс.

85 инновационных стартапов стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап». Каждый проект получил финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей на реализацию своих идей, о чём сообщила пресс-служба правительства региона.

Новосибирская область показала впечатляющие результаты, войдя в шестёрку лучших среди 75 субъектов России. При этом регион сохранил лидирующие позиции по количеству поддержанных проектов.

Интерес к конкурсу продолжает расти: если в прошлом году от новосибирских вузов поступило 332 заявки, то в текущем их число увеличилось до 461.

Победившие проекты в основном связаны с цифровыми технологиями, креативными индустриями и разработкой новых технических устройств.