Новосибирские студенты получили 85 млн на развитие бизнеса

Новосибирская область вошла в ТОП-6 по количеству поданных заявок на конкурс.
85 инновационных стартапов стали победителями всероссийского конкурса «Студенческий стартап». Каждый проект получил финансовую поддержку в размере 1 миллиона рублей на реализацию своих идей, о чём сообщила пресс-служба правительства региона.
Новосибирская область показала впечатляющие результаты, войдя в шестёрку лучших среди 75 субъектов России. При этом регион сохранил лидирующие позиции по количеству поддержанных проектов.
Интерес к конкурсу продолжает расти: если в прошлом году от новосибирских вузов поступило 332 заявки, то в текущем их число увеличилось до 461.
Победившие проекты в основном связаны с цифровыми технологиями, креативными индустриями и разработкой новых технических устройств.