В Бурятии завершились поиски 11-летнего школьника, бесследно исчезнувшего по пути домой

Поиски 11-летнего школьника завершены в Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, парень, который пропал после уроков 8 сентября и не выходил на связь, был найден живым и невредимым. Оказалось, что он без предупреждения остался на ночь у друзей, а днем 9 сентября его забрала домой мама.