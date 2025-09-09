Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бурятии завершились поиски 11-летнего школьника, бесследно исчезнувшего по пути домой

В Бурятии завершились поиски 11-летнего школьника.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поиски 11-летнего школьника завершены в Бурятии. Как сообщили КП-Иркутск в МВД республики, парень, который пропал после уроков 8 сентября и не выходил на связь, был найден живым и невредимым. Оказалось, что он без предупреждения остался на ночь у друзей, а днем 9 сентября его забрала домой мама.

— Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних проводят беседу с подростком, выясняя все обстоятельства произошедшего, — отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним, мальчик не вернулся домой после школы, и его розыск продолжался два дня с участием полиции и волонтеров.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что двое рыбаков бесследно исчезли по пути к зимовью в Качугском районе. На берегу полиция нашла лишь пустую лодку. Поиски продолжаются, но мешают сложные условия: отдаленная и труднодоступная местность, а также полное отсутствие мобильной связи.