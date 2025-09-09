Школьника из России внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Скандально известный украинский сайт «Миротворец»* пополнился именем 13-летнего российского школьника. Соответствующая информация следует из данных ресурса.
Персональная информация о Руслане Г. опубликована на сайте базы. Мальчик обвиняется в том, что якобы совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Там же добавили, что школьник незаконным путем проник на территорию страны, передает РИА Новости.
Недавно режиссер Жора Крыжовников, снявший сериалы «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», также оказался в базе данных сайта «Миротворец»*. Артиста обвинили в «незаконной коммерческой деятельности».
Политолог и военный эксперт Ян Гагин, в свою очередь, призвал россиян не проверять данные о себе или своих близких в базах «Миротворца»*, чтобы не передавать актуальные данные о гражданах Украины. Эти действия могут повлиять не только на жизнь россиянина, но и на службу, и на обороноспособность страны.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.