Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьника из России внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Скандально известный украинский сайт «Миротворец»* пополнился именем 13-летнего российского школьника. Соответствующая информация следует из данных ресурса.

Скандально известный украинский сайт «Миротворец»* пополнился именем 13-летнего российского школьника. Соответствующая информация следует из данных ресурса.

Персональная информация о Руслане Г. опубликована на сайте базы. Мальчик обвиняется в том, что якобы совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины». Там же добавили, что школьник незаконным путем проник на территорию страны, передает РИА Новости.

Недавно режиссер Жора Крыжовников, снявший сериалы «Слово пацана» и «Москва слезам не верит. Все только начинается», также оказался в базе данных сайта «Миротворец»*. Артиста обвинили в «незаконной коммерческой деятельности».

Политолог и военный эксперт Ян Гагин, в свою очередь, призвал россиян не проверять данные о себе или своих близких в базах «Миротворца»*, чтобы не передавать актуальные данные о гражданах Украины. Эти действия могут повлиять не только на жизнь россиянина, но и на службу, и на обороноспособность страны.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.