Школьника из России внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Политолог и военный эксперт Ян Гагин, в свою очередь, призвал россиян не проверять данные о себе или своих близких в базах «Миротворца»*, чтобы не передавать актуальные данные о гражданах Украины. Эти действия могут повлиять не только на жизнь россиянина, но и на службу, и на обороноспособность страны.