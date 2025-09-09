Узбекистан стал победителем CAFA Nations Cup 2025

В решающем матче она встретилась с национальной сборной Ирана.
Основное время закончилось без голов, и судья назначил дополнительные таймы. Когда казалось, что исход матча решится в серии пенальти, на 120-й минуте Хожиакбар Алижанов после подачи с фланга головой отправил мяч в ворота соперника.
В финальном матче наши парни одолели команду Ирана со счетом 1:0, забив единственный мяч в дополнительное время.
Золотые медали и кубок футболистам Узбекистана вручил президент республики Шавкат Мирзиёев. В церемонии награждения также участвовали президент ФИФА Джанни Инфантино и другие официальные лица.
Первый международный турнир, проведенный в Олимпийском городке, ознаменовался победой наших футболистов. Турнир стал отличной подготовкой для команды к предстоящему чемпионату мира. Еще одно знаковое событие — завершилась 13-летняя безвыигрышная серия в матчах с Ираном. Напомним, что в первом розыгрыше турнира в 2023 году узбекистанцы уступили иранцам в финале со счетом 0:1.
CAFA — Центральноазиатская футбольная ассоциация, ее турнир проводится раз в два года. В нынешнем соревновании, помимо сборных Узбекистана и Ирана, участвовали команды Афганистана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Индии и Омана.