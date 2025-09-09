Узбекистан стал победителем CAFA Nations Cup 2025

Первый международный турнир, проведенный в Олимпийском городке, ознаменовался победой наших футболистов. Турнир стал отличной подготовкой для команды к предстоящему чемпионату мира. Еще одно знаковое событие — завершилась 13-летняя безвыигрышная серия в матчах с Ираном. Напомним, что в первом розыгрыше турнира в 2023 году узбекистанцы уступили иранцам в финале со счетом 0:1.