Умер в скорой помощи: в Уфе произошло смертельное ДТП

В Уфе 19-летний водитель ВАЗ-2106 насмерть сбил мужчину.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 8 сентября в Ленинском районе Уфы произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

По данным дорожной полиции, около девяти часов вечера на Затонском шоссе 19-летний уфимец на ВАЗ-2106 сбил мужчину. Пешеход пытался перейти проезжую часть в неположенном месте.

— Возможно, он в нетрезвом виде был. Я попытался вырулить, но все равно зацепил его, — рассказал инспекторам молодой водитель.

Пешеход скончался в машине скорой помощи.

