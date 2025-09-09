Умер в скорой помощи: в Уфе произошло смертельное ДТП

Вечером 8 сентября в Ленинском районе Уфы произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.
По данным дорожной полиции, около девяти часов вечера на Затонском шоссе 19-летний уфимец на ВАЗ-2106 сбил мужчину. Пешеход пытался перейти проезжую часть в неположенном месте.
— Возможно, он в нетрезвом виде был. Я попытался вырулить, но все равно зацепил его, — рассказал инспекторам молодой водитель.
Пешеход скончался в машине скорой помощи.
