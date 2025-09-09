В Ростовской области водителей предупредили об ухудшении погоды

В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий. Сильные дожди могут существенно повлиять на безопасность дорожного движения. В связи с этим автомобилистам рекомендуется соблюдать особую осторожность. Об этом водителям напомнили в донской Госавтоинспекции.
Специалисты советуют снизить скорость, поскольку мокрая дорога становится скользкой, что увеличивает риск аквапланирования. Также важно увеличить дистанцию до впереди идущего транспорта. Это позволит иметь достаточный запас времени для безопасного торможения.
Для улучшения видимости рекомендуется включить фары даже при небольшом дожде. При проезде через лужи следует избегать резкого ускорения и торможения. Пешеходам советуют использовать светлую одежду или световозвращающие элементы, чтобы быть более заметными на дороге.