В базу «Миротворца» внесли 13-летнего российского школьника

На сайте опубликованы личные данные мальчика.

13-летний российский школьник Руслан Г. внесен в украинскую базу украинского сайта «Миротворец»*.

На портале размещены персональные данные несовершеннолетнего россиянина. Там уточняется, что мальчик совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также якобы незаконно проник на украинскую территорию.

В августе в базе «Миротворца» появились личные данные двух других российских подростков.

А в 2021 году в базу была внесена 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, которая выступила с видеообращением к Совбезу ООН с призывом защитить детей Донбасса.

Ранее сообщалось о внесении в базу «Миротворца» режиссера сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Кухня» Жоры Крыжовникова, а также главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.

* По решению суда запрещен в России.

