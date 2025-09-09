В базу «Миротворца» внесли 13-летнего российского школьника

13-летний российский школьник Руслан Г. внесен в украинскую базу украинского сайта «Миротворец»*.
На портале размещены персональные данные несовершеннолетнего россиянина. Там уточняется, что мальчик совершил «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины», а также якобы незаконно проник на украинскую территорию.
В августе в базе «Миротворца» появились личные данные двух других российских подростков.
А в 2021 году в базу была внесена 12-летняя журналистка из Луганска Фаина Савенкова, которая выступила с видеообращением к Совбезу ООН с призывом защитить детей Донбасса.
Ранее сообщалось о внесении в базу «Миротворца» режиссера сериалов «Слово пацана. Кровь на асфальте» и «Кухня» Жоры Крыжовникова, а также главы Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева.
* По решению суда запрещен в России.