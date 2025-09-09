Певец Рас Шихама покончил с собой, отметив 59-летие

Намибийский музыкант и автор песен Рас Шихама скончался 5 сентября. Ему было 59 лет — чуть более месяца назад артист отметил день рождения. Он был известен во всем мире как один из главных представителей регги из Африки.
Настоящее имя исполнителя — Ханс Шихама. Он родился в 1966 году в Юго-Западной Африке в семье влиятельного бизнесмена Дэвида Шахамы, который поддерживал Организацию народов Юго-Западной Африки (СВАПО).
По данным Windhoek Observer, артист ушел из жизни добровольно.
В полиции сообщили, что криминальной подоплеки в происшествии нет: музыкант оставил предсмертную записку.
— Трагические обстоятельства его смерти подчеркивают настоятельную необходимость того, чтобы наша страна укрепила свой потенциал по борьбе с растущими случаями самоубийств и созданию общества, в котором никто не страдает молча, — сказала президент страны Нетумбо Нанди-Ндайтва.
Шихама с детства был связан с музыкой — пел в церковном хоре, а в подростковом возрасте увлекся гитарой и растафарианской культурой. В юности он жил в Анголе и Замбии, затем перебрался в Лагос, где начал выступать с группами и писать собственные композиции.
Вернувшись в Намибию в 1990 году, он активно гастролировал, участвовал в фестивалях и выступал на одной сцене с известными исполнителями регги. Его дебютный альбом «Музыка королей» вышел в 1991-м. В некрологах Шихаму называют пионером и символом намибийского регги.