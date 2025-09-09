«До 23 тысяч рублей единовременно»: Минтруда Беларуси сказало о выплатах при рождении двойни или тройни

Помимо финансовой поддержки, государство берет на себя заботу о предоставлении профессиональной помощи по уходу за новорожденными. Каждой семье, где появились на свет несколько детей, предоставляется услуги няни. Данная помощь оказывается на регулярной основе до достижения детьми трехлетнего возраста: до 20 часов в неделю для двойни и до 40 часов в неделю — для тройни.