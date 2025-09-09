«До 23 тысяч рублей единовременно»: Минтруда Беларуси сказало о выплатах при рождении двойни или тройни

Минтруда Беларуси сказало о выплатах при рождении двойни или тройни. Подробности опубликованы в официальном телеграм-канале ведомства.
Согласно информации пресс-службы Министерства труда и социальной защиты Беларуси, родители, у которых родились двойняшки, тройняшки или больше, могут рассчитывать на комплексную помощь: финансовую и физическую.
Финансовая поддержка предусматривает значительное увеличение детских пособий. При появлении на свет нескольких малышей выплаты удваиваются или утраиваются.
Так, единовременное пособие при рождении двойни, если это первые дети в семье, достигает 13,6 тысяч рублей, что соответствует 28 бюджетам прожиточного минимума (БПМ). Если же до этого в семье уже был ребенок, сумма вырастет до 15,6 тысяч рублей (32 БПМ).
При рождении тройни (если это первые дети) размер помощи составит 21,4 тысячи рублей (44 БПМ), а если в семье уже есть дети — 23,4 тысячи рублей (48 БПМ).
Помимо финансовой поддержки, государство берет на себя заботу о предоставлении профессиональной помощи по уходу за новорожденными. Каждой семье, где появились на свет несколько детей, предоставляется услуги няни. Данная помощь оказывается на регулярной основе до достижения детьми трехлетнего возраста: до 20 часов в неделю для двойни и до 40 часов в неделю — для тройни.