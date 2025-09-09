Ричмонд
Неожиданно раскрыта опасность связанной с телефоном «безобидной» привычки

Медики установили прямую взаимосвязь между привычкой пользоваться мобильными устройствами в уборной и возникновением проктологических заболеваний.

Медики установили прямую взаимосвязь между привычкой пользоваться мобильными устройствами в уборной и возникновением проктологических заболеваний. Согласно исследованию, у людей, регулярно проводящих время со смартфоном в туалете, риск развития геморроя повышается на 46%.

Гастроэнтеролог Триша Пасрича из Гарвардской медицинской школы пояснила, что продолжительное сидение на унитазе вызывает избыточное давление на венозные сплетения прямой кишки. Это приводит к ослаблению соединительных тканей и образованию геморроидальных узлов.

В группе из 125 пациентов, проходивших плановое обследование, у 43% выявили признаки геморроя, причем две трети из них регулярно использовали телефоны в уборной.

Специалисты рекомендуют ограничивать время пребывания в туалете 3−5 минутами. Для профилактики заболеваний настоятельно советуют отказаться от использования электронных устройств во время посещения уборной.

