Неожиданно раскрыта опасность связанной с телефоном «безобидной» привычки

Медики установили прямую взаимосвязь между привычкой пользоваться мобильными устройствами в уборной и возникновением проктологических заболеваний. Согласно исследованию, у людей, регулярно проводящих время со смартфоном в туалете, риск развития геморроя повышается на 46%.