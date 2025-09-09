Пассажиры поездов через Волгоград столкнулись с задержками до 2 часов

Вечером 8 сентября 2025 года движение 11 составов было нарушено по техническим причинам. Время задержки оценивалось от 20 минут до 2 часов. Среди задержанных рейсов поезда дальнего следования, следующие в Адлер, Анапу, Астрахань, Ижевск, Казань, Кисловодск, Москву, Пермь, Симферополь, Челябинск и на Имеретинский курорт.