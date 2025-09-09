Пассажиры поездов через Волгоград столкнулись с задержками до 2 часов

Приволжская железная дорога информирует о задержках пассажирских поездов на участке Петров Вал — Саратов-1.
Вечером 8 сентября 2025 года движение 11 составов было нарушено по техническим причинам. Время задержки оценивалось от 20 минут до 2 часов. Среди задержанных рейсов поезда дальнего следования, следующие в Адлер, Анапу, Астрахань, Ижевск, Казань, Кисловодск, Москву, Пермь, Симферополь, Челябинск и на Имеретинский курорт.
Перевозчик приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства и предпринимает меры для минимизации последствий сбоя. Актуальную информацию о движении конкретного поезда можно узнать через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», на официальном сайте компании или по бесплатному круглосуточному телефону службы поддержки 8−800−775−00−00.