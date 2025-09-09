Уроки дети будут делать при солнечном свете: В Кишиневе отключают электроэнергию — рассказываем кому не повезло

Сразу в 5 секторах столицы сегодня не будет света.
9 сентября ожидаются перерывы в поставках электроэнергии.
Ботаника:
— Бэчоий Ной, 1,10A, 14,15, 17,18, 19, 25,30, Мунчешть, 600, 605, 606, 614, 616, 618, 636, 654, 696, 702, 9999, пер. Ревака, 2 — с 09:00 до 16:00.
Буюканы:
— Д. и И. Алдя-Теодорович, 19−21, 27−31, 35−37, 20−22, 22A, 32−34, 38−40, 190, И. Лука Караджале, 2−6, 3A, 5, И. Пеливан, 9, 18, 19, 22/1, 9999, М. Лэтэрецу, 5, Н. Костин, 9−35, 39−47, 22−44, 48, 48/1 — с 09:00 до 19:00.
Центр:
— А. Космеску, 1, 3, 5A, 5C, И. Нистор, 2, П. Халиппа, 1, 2, 3, 3/1, 4 — с 08:50 до 16:00.
Чеканы:
— Узинелор, 201, 203, 205, 209, 210, 9999 (небытовой сектор), Индустриалэ, пер. Узинелор, Варница — с 11:00 до 14:00.
Рышкановка:
— Московский пр-т, 28, М. Костин, 3/1 — с 09:30 до 17:00.
— Фечоарей, 25, Пажурий, 20, 28, 32,34, Зимбрулуй, 8, 10, 11, Мирчешть, 7, 9999, Петрикань, 94, 192/1, 192A (небытовой сектор) — с 09:20 до 16:00.