В Красноярске создают последний в этом сезоне мурал с северной тематикой

На фасаде дома по улице Республики, 51 начались работы по созданию масштабного мурала, который станет завершающим в сезоне 2025 года.

Художники изображают арктический пейзаж с ледоколом, северным сиянием и белыми медведями.

Как сообщила руководитель агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края Ирина Брежнева, это восьмой и последний мурал в программе этого года. Завершение работ запланировано на ближайшую неделю.

В 2025 году город уже украсили восемь монументальных росписей. Среди них — портреты выдающихся земляков: полярного летчика Василия Молокова, советского государственного деятеля Владимира Долгих и альпиниста Евгения Аблакова. Также появились работы с изображением юного футболиста и художественная композиция с медведем.

Проект создания муралов реализуется в Красноярске уже несколько лет, превращая город в масштабную открытую галерею монументального искусства. Новый арктический мурал продолжит тему прославления красноярского Севера и его освоения.