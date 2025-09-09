Отопительный сезон в Хабаровске стартует в начале октября

Отопительный сезон в Хабаровске осенью 2025 года может начаться уже 6 октября. В муниципалитете уже подготовили проект документа, регламентирующего подачу тепла в батареи многоквартирных домов, социальных и коммерческих объектов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Отметим, что по действующим нормативам отопительный сезон начинается при наступлении среднесуточной температуры ниже +8 градусов в течение пяти дней. В прошлом году отопление в квартиры хабаровчан начало поступать 8 октября.
Напомним, раньше всех согрелись жители северных районов Хабаровского края — в сёлах Аим, Джигда и Нелькан Аяно-Майского района, а также Аркинском и Инском сельских поселениях Охотского округа. С 15 сентября тепло поступит в дома жителей села Аян и оставшихся поселений Охотского округа.