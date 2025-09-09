День красоты 9 сентября: 10 советских актрис XX века, которые до сих пор сводят с ума мужчин

Любовь Полищук с детства хотела стать артисткой. Из-за роста её не приняли в балетную школу, тогда девочка пошла в хор и стала там первой солисткой. А в ноябре 1971 года Юрия Юровского назначили директором «Росконцерта». Ранее он руководил Омской филармонией, поэтому позвал с собой артистов из Омска, чтобы не скучать без земляков. В 1974 году Любовь Полищук уже сыграла свою первую роль в кино. А в 1976 году завоевала всесоюзную популярность благодаря фильму «12 стульев». После этого она часто играла в эпизодах, но делала своих героев колоритнее главных. В «Интердевочке» она скопировала манеру речи у эскортниц, которые собирались для отдыха в её дворе. За ними там можно было следить круглыми сутками, что вышло актрисе на руку. В фильме «Моя морячка» её героиня так запомнилась, что её потом долго цитировали. В знаменитом фильме «31 июня» Полищук — мисс Куини, хозяйка таверны «Вороной конь». В нулевые она играла маму Вики в сериале «Моя прекрасная няня». Любовь Полищук скончалась в 2006 году от онкологии.