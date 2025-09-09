Конгресс США получил книгу с непристойной открыткой Трампа, адресованной Эпштейну

В американский конгресс поступила копия книги за 2003 год, в которой содержится непристойное поздравление президента США Дональда Трампа для 50-летнего финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом рассказали в газете The Wall Street Journal (WSJ).
Открытка американского лидера состоит из машинописного текста, обрамленного контуром обнаженной женщины. Послание Трампа заканчивается словами: «С днем рождения — и пусть каждый день будет еще одним замечательным секретом».
В самой книге содержатся письма друзей и соратников Эпштейна. Среди них — экс-президент США Билл Клинтон и американский миллиардер Леон Блэк, добавили в издании.
Ранее спикер Палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон сообщил, что Трамп назвал действия, в которых обвинили бизнесмена Джеффри Эпштейна, «ужасным злом». Когда лидер страны узнал о расследовании, он выгнал финансиста из своей резиденции Мар-а-Лаго.
Федеральное бюро расследований США, в свою очередь, заявило об обнаружении одного потерянного видеофрагмента из камеры американского финансиста Джеффри Эпштейна.