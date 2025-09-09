Известность не спасла: 12 российских и зарубежных актеров, которые сидели в тюрьме

Жизнь многих артистов кажется безоблачной и беззаботной, однако не все поклонники звезд знают всю правду о своих кумирах: некоторые селебрити за свою жизнь успели не только сыграть на экране разные роли, но и обзавестись проблемами с законом. Какие российские и зарубежные актеры сидели в тюрьме — в материале «Вечерней Москвы».
Российские актеры.
Михаил Казаков.
Михаил Казаков, известный по роли Полежайкина в сериале «Папины дочки», в 2005 году оказался на скамье подсудимых из-за бытового конфликта. Он заступился за свою школьную подругу, которой угрожал ее бывший парень, завязалась потасовка. На тот момент Казакову было всего 16 лет, а его противнику — 20. По случайности у актера в кармане оказался нож, которым он ранил обидчика. Однако Казаков не рассчитал силы, и его противник погиб.
Актера посадили за непредумышленное убийство. Спустя год родственники погибшего отозвали иск, а дело пересмотрели по статье «Превышение мер самообороны». После этого Казакова выпустили, в тюрьме он провел всего год.
Валентина Малявина.
Валентина Малявина, исполнившая роль фельдшера Марии в фильме «Иваново детство», была популярной актрисой, однако ее карьера внезапно остановилась в 1978 году из-за уголовного дела. В квартире Малявиной было обнаружено тело ее гражданского мужа Станислава Жданько. Сначала актриса проходила подозреваемой, но затем дело закрыли. Однако в 1983 году дело возобновили и Малявину признали виновной в умышленном убийстве.
На свободу она вышла в 1988 году по амнистии. Следствие считало, что Жданько и Малявина злоупотребляли алкоголем и во время очередной попойки поссорились, после чего она убила своего возлюбленного. Сама же актриса настаивала на самоубийстве. Освободившись, она снялась еще в нескольких фильмах и даже получила звание народной артистки, однако от былой популярности практически ничего не осталось.
Игорь Петренко.
Игорь Петренко в возрасте 14 лет был задержан за соучастие в убийстве. Один из друзей актера взял в долг крупную сумму, а затем решил расправиться с «кредитором». Сам Петренко позже говорил, что просто пошел на «стрелку», чтобы поддержать приятеля, но тот внезапно достал оружие и застрелил противника.
О преступлении он в милицию не сообщил, поэтому был задержан как соучастник. Актер провел в СИЗО несколько месяцев, затем почти два года содержался в психиатрической лечебнице. В 1997 году его приговорили к восьми годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года.
Сергей Шевкуненко.
Сергей Шевкуненко, наиболее известный по фильму «Кортик», после окончания школы стал вести разгульный образ жизни. Впервые его осудили из-за драки, в которой он был инициатором. После года отсидки актер снова оказался на скамье подсудимых из-за того, что совершил кражу со взломом в студии «Мосфильма», в которой работал. За это он был отправлен в тюрьму на несколько лет, но после заключения вновь оказался под следствием — на этот раз за квартирную кражу и хранение запрещенных веществ. В 1995 году Шевкуненко был убит в ходе криминальных разборок.
Михаил Ефремов.
В июне 2020 года Михаил Ефремов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, устроил ДТП в Москве. В результате аварии погиб 57-летний курьер Сергей Захаров. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. В марте 2025 года актера выпустили по УДО. На последнем заседании актер заявил о решении отказаться от алкоголя.
Владимир Долинский.
Владимир Долинский в 1973 году был арестован за валютные махинации, которые в СССР считались серьезным преступлением. Артист провел год в СИЗО «Лефортово», а затем получил пять лет лишения свободы. По ходатайству многих известных актеров Долинскому сократили срок до четырех лет. Он вышел на свободу в 1977 году. Актер признался, что не стыдится того факта, что провел в тюрьме несколько лет.
Зарубежные актеры.
Софи Лорен.
Софи Лорен в 1982 году провела 17 дней за решеткой за неуплату налогов. На тот момент она успела получить премию «Оскар» за лучшую женскую роль в фильме «Чочара» Витторио де Сика. Поклонники артистки старались ее всячески поддержать, присылая букеты цветов, поэтому вскоре камера Лорен практически превратилась в оранжерею.
Джейми Уэйлетт.
Джейми Уэйлетт, сыгравший Винсента Крэба в «Гарри Поттере», в августе 2011 года участвовал в беспорядках в Лондоне. На камеры видеонаблюдения попало, как он держит в руках «коктейль Молотова» и занимается мародерством в аптеке. При обыске у него нашли запрещенные вещества, а в 2012 году суд признал его виновным в участии в беспорядках и приговорил к двум годам тюрьмы. После отсидки Уэйлетт больше нигде не снимался и стал вести закрытый образ жизни.
Мишель Родригес.
Звезда «Форсажа» Мишель Родригес в 2007 году была приговорена к шести месяцам заключения из-за вождения автомобиля в нетрезвом виде. После освобождения актриса также должна была пройти обязательный курс по лечению от алкогольной зависимости.
Роберт Дауни — младший.
В молодости Роберт Дауни — младший испытывал проблемы с наркотиками. В 1996 году его арестовали за хранение запрещенных веществ и пистолета, а затем приговорили к трем годам условно. Актер был обязан регулярно проходить тест на наркотики, однако он не соблюдал это условие, а позже был задержан за проникновение в дом соседа. В 1997 году условный срок заменили реальным. Однако из-за примерного поведения актера выпустили по УДО через год. К 2003 году он окончательно поборол свою зависимость.
Линдси Лохан.
Линдси Лохан также страдала от наркотической и алкогольной зависимости, из-за чего получила проблемы с законом. Ее впервые арестовали в 2007 году, однако тогда все обошлось однодневным сроком. Увы, спустя три года Лохан снова приговорили к четырем месяцам заключения — за кражу ожерелья в ювелирном магазине.
Дэнни Трэхо.
Дэнни Трэхо впервые попал на скамью подсудимых еще в 12-летнем возрасте. Из-за плохого влияния своего дяди он подсел на наркотические вещества. Вместе с дядей Трэхо устраивал настоящие налеты и грабежи, за что регулярно оказывался за решеткой. Суммарно за всю жизнь он отсидел 11 лет. Во время одной из отсидок он прошел программу реабилитации, которая помогла ему избавиться от зависимости и встать на правильный путь.
