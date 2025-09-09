Известность не спасла: 12 российских и зарубежных актеров, которые сидели в тюрьме

Сергей Шевкуненко, наиболее известный по фильму «Кортик», после окончания школы стал вести разгульный образ жизни. Впервые его осудили из-за драки, в которой он был инициатором. После года отсидки актер снова оказался на скамье подсудимых из-за того, что совершил кражу со взломом в студии «Мосфильма», в которой работал. За это он был отправлен в тюрьму на несколько лет, но после заключения вновь оказался под следствием — на этот раз за квартирную кражу и хранение запрещенных веществ. В 1995 году Шевкуненко был убит в ходе криминальных разборок.