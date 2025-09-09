В скандальную базу «Миротворец»* попал 13-летний школьник

Причем это не первый случай, когда школьников включают в «Миротворец». В августе 2025 года в базе появились сведения о двух российских подростках: 16-летнем Никите Н. и 17-летнем Александре Ц. Аналогичная ситуация произошла в 2021 году с 12-летней девочкой из Луганска Фаиной Савенковой. Тогда она обратилась к Совету Безопасности ООН с просьбой защитить детей Донбасса.