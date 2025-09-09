В Самаре появился мурал с Ладьей, монументом Славы и Домом со слонами

В Самаре создали новый мурал на 5-й просеке, посвященный главным достопримечательностям города. Проект реализовывали с весны. Об этом сообщил в своих соцсетях депутат гордумы Денис Купцов.
«Теперь мы все можем полюбоваться этим произведением, которое преображает наш микрорайон. Уверен, эта работа займет достойное место на карте городских достопримечательностей Самары и станет новым центром притяжения», — написал Купцов.
Мурал включает в себя изображения Ладьи, монумента Славы и Дома со слонами. В создании яркого граффити принимали участие многие жители окрестных домов. Они предлагали идеи и почти единодушно выбрали главную тему.