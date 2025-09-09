Усилена гибель опухолевых клеток при раке мозга на 460%

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Специалисты Сеченовского университета разработали новый метод терапии одной из форм рака мозга — глиобластомы. В лабораторных условиях метод позволил усилить гибель опухолевых клеток на 460%, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.
«Ученые Сеченовского университета разработали инновационный подход к лечению глиобластомы — одной из самых агрессивных и трудноизлечимых форм рака мозга. В новом исследовании команда специалистов предложила сочетать стандартную химиотерапию темозоломидом с беспроводной оптоэлектронной стимуляцией на основе ультратонких органических полупроводниковых устройств. Метод в лабораторных условиях усилил гибель опухолевых клеток на 460% по сравнению с химиотерапией в одиночку», — говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, специалисты, разрабатывая новый метод, пытались решить проблему быстроразвивающейся устойчивости опухоли к темозолиду.
В основе разработки — многослойные органические полупроводниковые устройства (MOS) толщиной всего 200 нм. Они состоят из нанослоев органических пигментов — фталоцианина и птерилимидида — и работают как беспроводные стимуляторы: при облучении красным светом (625 нм) в физиологическом растворе устройства генерируют локальные электрические импульсы, не требуя подключения к источнику питания. Такая стимуляция безопасна, не вызывает нагрева и не повреждает ткани.
Как отметила младший научный сотрудник Института бионических технологий и инжиниринга Елена Юсуповская, красный свет длиной волны 625 нм был выбран не случайно — он обладает хорошей проникающей способностью в биологические ткани. «Электрическая стимуляция повышает проницаемость мембраны, усиливает стресс в клетке и способствует более эффективному проникновению препарата в ядро, где он повреждает ДНК и запускает клеточную гибель. При этом исследование включало тестирование на нормальных клетках — обонятельного эпителия. Их выживаемость после лечения составила 44% от контроля, что показывает: хотя терапия воздействует и на здоровые клетки, ее действие на опухолевые значительно сильнее», — уточняется в сообщении.
Исследование поддержано грантом РНФ, результаты опубликованы журнале Journal of Neuro-Oncology.