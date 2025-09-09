Усилена гибель опухолевых клеток при раке мозга на 460%

Как отметила младший научный сотрудник Института бионических технологий и инжиниринга Елена Юсуповская, красный свет длиной волны 625 нм был выбран не случайно — он обладает хорошей проникающей способностью в биологические ткани. «Электрическая стимуляция повышает проницаемость мембраны, усиливает стресс в клетке и способствует более эффективному проникновению препарата в ядро, где он повреждает ДНК и запускает клеточную гибель. При этом исследование включало тестирование на нормальных клетках — обонятельного эпителия. Их выживаемость после лечения составила 44% от контроля, что показывает: хотя терапия воздействует и на здоровые клетки, ее действие на опухолевые значительно сильнее», — уточняется в сообщении.