Разработан гидроциклон с системой самоочистки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 сентября. /ТАСС/. Ученые Нижегородского государственного технического университета им. Р. Е. Алексеева (НГТУ) получили патент на устройство для очистки сточных вод и разделения суспензий, которое решает одну из ключевых проблем в этой области — автоматическую очистку без затрат внешней энергии. Об этом сообщили в Минобрнауки РФ.
«Изобретение, разработанное коллективом авторов под руководством Дикова Вадима Александровича и Дикова Тимофея Денисовича, представляет собой усовершенствованный гидроциклон — устройство, широко применяемое в химической, пищевой и других отраслях промышленности для разделения суспензий под действием центробежных сил», — говорится в сообщении.
Как отметили в министерстве, главное преимущество нового гидроциклона — система самоочистки, которая автоматически устраняет забивку пескового патрубка без затрат внешней энергии. Это достигается благодаря оригинальной конструкции, где гидроциклон оснащен специальной пластиной, установленной в зоне действия давления струи суспензии, выходящей из пескового патрубка.
Разработка решает одну из самых распространенных проблем при эксплуатации гидроциклонов — забивку пескового патрубка. В отличие от существующих аналогов устройство не требует подвода внешней энергии или постоянного контроля оператора, что существенно повышает надежность работы и снижает эксплуатационные затраты.
Технология вызвала интерес у предприятий, специализирующихся на очистке промышленных стоков и переработке суспензий. Как утверждается, эксперты отмечают, что разработка имеет большой потенциал для внедрения на предприятиях химической, пищевой и других отраслей промышленности, где требуется надежное и энергоэффективное оборудование для разделения суспензий и очистки сточных вод.