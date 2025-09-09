Разработан гидроциклон с системой самоочистки

Технология вызвала интерес у предприятий, специализирующихся на очистке промышленных стоков и переработке суспензий. Как утверждается, эксперты отмечают, что разработка имеет большой потенциал для внедрения на предприятиях химической, пищевой и других отраслей промышленности, где требуется надежное и энергоэффективное оборудование для разделения суспензий и очистки сточных вод.