Москвичам рассказали о погоде во вторник

Переменная облачность и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник.

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Переменная облачность, без осадков и до плюс 24 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится юго-западной периферией антициклона. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный три-восемь метров в секунду. Температура воздуха в середине дня в Москве снова плюс 21 — плюс 24», — рассказал Тишковец.

Он отметил, что атмосферное давление будет слабо расти и составит 757 миллиметров ртутного столба.