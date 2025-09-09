Обычный пазик, но в картинках: в Челябинске начали зеленеть маршрутки

Узор с зелеными шестеренками, верблюдами и метеоритами уже нанесли на борта маршруток № 23, № 26, № 30, № 33, № 72 и № 78. В ближайшие месяцы пленку с картинками собираются наклеить на автобусы, которые курсируют по маршрутам № 19, № 35, № 66, № 85, № 91 и № 128.