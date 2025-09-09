Ричмонд
Обычный пазик, но в картинках: в Челябинске начали зеленеть маршрутки

В Челябинске на бортах маршруток появилась брендовая раскраска.

Источник: «ЧелябТрансХолдинг»

В Челябинске не только большие автобусы теперь можно узнать «по одежке». Фирменный паттерн городского общественного транспорта начал появляться на автобусах малого класса.

Узор с зелеными шестеренками, верблюдами и метеоритами уже нанесли на борта маршруток № 23, № 26, № 30, № 33, № 72 и № 78. В ближайшие месяцы пленку с картинками собираются наклеить на автобусы, которые курсируют по маршрутам № 19, № 35, № 66, № 85, № 91 и № 128.

В региональном министерстве дорожного хозяйства пояснили, что ливрея с фирменным рисунком — признак маршрута, который работает по регулируемому тарифу. В таком автобусе обязаны предоставлять льготы, принимать транспортные и банковские карты.