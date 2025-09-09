Из-за ремонта теплосетей во Владивостоке перекроют 11 участков дорог — адреса

В сентябре и октябре во Владивостоке будут перекрывать для движения и парковки 11 участков дорог на Борисенко и Сахалинской. Временные ограничения связаны с работами по реконструкции тепловой сети. Соответствующее постановление подписано главой города Константином Шестаковым, сообщает ИА PrimaMedia.
Движение и парковка транспортных средств будут ограничены на следующих участках:
— с 8.00 17 сентября до 23.00 20 сентября в районе дома № 94 по улице Борисенко;
— с 8.00 17 сентября до 23.00 20 сентября в районе дома № 34 по улице Сахалинская;
— с 8.00 17 сентября до 23.00 5 октября на участке между домом № 32 и домом № 34 по улице Сахалинская;
— с 8.00 20 сентября до 23.00 5 октября в районе дома № 32 по улице Сахалинская;
— с 8.00 23 сентября до 23.00 28 сентября в районе дома № 32а по улице Сахалинская;
— с 8.00 23 сентября до 23.00 5 октября в районе дома № 32Б по улице Сахалинская;
— с 8.00 28 сентября до 23.00 5 октября в районе дома № 96 по улице Борисенко;
— с 8.00 5 октября до 23.00 12 октября в районе дома № 92 по улице Борисенко;
— с 8.00 5 октября до 23.00 15 октября в районе дома № 36 по улице Сахалинская;
— с 8.00 12 октября до 23.00 15 октября в районе дома № 76 по улице Борисенко;
— с 8.00 12 октября до 23.00 15 октября в районе дома № 98 по улице Борисенко.
Объезд будет осуществляться по улицам Новожилова, Можайская, Борисенко, Монтажная, Сахалинская.
Компании «ДальСтам» рекомендуется установить временные технические средства организации дорожного движения на участках.
Администрация города просит горожан и гостей Владивостока учитывать изменения при планировании поездок и относиться с пониманием к временным неудобствам.
Напомним, что также во Владивостоке на два дня перекроют движение по улице Русская в районе дома № 95б — специалисты «Горканализации» проведут срочные работы на канализационной линии.