Из-за ремонта теплосетей во Владивостоке перекроют 11 участков дорог — адреса

В сентябре и октябре во Владивостоке будут перекрывать для движения и парковки 11 участков дорог на Борисенко и Сахалинской. Временные ограничения связаны с работами по реконструкции тепловой сети. Соответствующее постановление подписано главой города Константином Шестаковым, сообщает ИА PrimaMedia.