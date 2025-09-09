Льготникам нужно выбрать между услугами и компенсацией: что нужно знать о форме получения соцподдержки

Граждане России, имеющие право на федеральные льготы, должны до 1 октября выбрать форму получения социальных услуг. Соответствующая информация содержится в документе Социального фонда России.
Согласно положению, льготники могут выбрать между получением услуг в натуральной форме или денежной компенсацией. Натуральная форма включает обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, путевками в санатории, а также бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения.
При полном отказе от социальных услуг граждане будут получать ежемесячную денежную компенсацию в размере 1728 рублей 46 копеек. Также предусмотрена возможность частичного отказа от услуг с сохранением отдельных видов льгот.
«Например, сохранить право на путевку в санаторий и проезд до него, но отказаться от лекарств, которые будут ежемесячно компенсировать выплатой», — уточнили в соцфонде.
Для выбора формы получения услуг необходимо подать заявление через портал Госуслуги, клиентскую службу Социального фонда или многофункциональный центр. Выбранный вариант будет действовать в течение всего следующего года.
Прежде сообщалось, что российские пенсионеры и предпенсионеры, являющиеся владельцами дачных участков, обладают рядом льгот. Поэтому они могут сэкономить в том числе на налогах. В случае пенсионеров действуют особые условия взимания налога на землю. Так, он не берется с площади до шести соток. Если же территория превышает данный порог, то налог начисляется только на излишнюю часть.
Помимо прочего, российских пенсионеров ожидает повышение выплат в 2026 году. Первая индексация страховых пенсий запланирована на 1 февраля. Их повысят на уровень фактической инфляции, которую определят в правительстве в течение января. Тогда же изменятся и другие социальные выплаты.
Также россиянам необходимо до 1 декабря заплатить имущественные налоги за прошлый год. Нарушение установленного срока грозит гражданам начислением пени. Кроме того, осенью гражданам нужно заплатить налог на доходы физических лиц с процентов по банковским вкладам и счетам, начисленным за 2024 год. Облагается налогом только тот процентный доход, который превышает сумму в 210 тысяч рублей.