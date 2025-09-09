Льготникам нужно выбрать между услугами и компенсацией: что нужно знать о форме получения соцподдержки

Прежде сообщалось, что российские пенсионеры и предпенсионеры, являющиеся владельцами дачных участков, обладают рядом льгот. Поэтому они могут сэкономить в том числе на налогах. В случае пенсионеров действуют особые условия взимания налога на землю. Так, он не берется с площади до шести соток. Если же территория превышает данный порог, то налог начисляется только на излишнюю часть.