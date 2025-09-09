В Кузбассе девушек, обвиняемых в истязании, отправили под домашний арест

КЕМЕРОВО, 9 сен — РИА Новости. Мариинский городской суд Кемеровской области отправил под домашний арест 20-летнюю и 27-летнюю местных жительниц, обвиняемых в истязании несовершеннолетних, сообщает объединенный пресс-центр судов региона.
«Согласно версии следствия, 28 августа 2025 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью разобраться за ранее высказанные в их адрес оскорбления, вошли в дом, где находились несовершеннолетние, и нанесли множественные удары потерпевшим, при этом 20-летняя обвиняемая приставляла нож к горлу одной из девушек и пыталась заставить ее выпить около 30 таблеток. 27-летняя обвиняемая фиксировала происходящее на камеру мобильного телефона, участвуя в истязаниях. Обвиняемые также угрожали поджечь дом и убить потерпевших в случае обращения в правоохранительные органы», — говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемые были задержаны, им предъявлено обвинение в совершении истязания в отношении двух заведомо несовершеннолетних, совершенном группой лиц.
«Адвокаты обвиняемых подали апелляционные жалобы, утверждая о необоснованности избрания меры пресечения в виде домашнего ареста. Жалобы будут направлены в судебную коллегию по уголовным делам Кемеровского областного суда для рассмотрения… Мера пресечения в виде домашнего ареста, как и заключение под стражу, также является мерой пресечения, связанной с изоляцией от общества», — сообщили в пресс-центре.