Суд приговорил экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата к году тюрьмы

Бывшего премьер-министра Таиланда и главу политического клана Таксина Чинавата приговорили к году тюремного заключения. Решение по делу об отбытии предыдущего наказания в Центральном полицейском госпитале вместо тюрьмы принял Верховный суд страны. Об этом из зала суда сообщает телеканал «Тхаи Рат ТВ».
Таким образом, Верховный суд повторил приговор от 22 августа 2023 года без учета 120 дней, которые экс-премьер провел в Центральном полицейском госпитале.
Таксин Чинават находился на посту премьера Таиланда в период с 2001—2006 год и был свергнут в результате военного переворота. Более 15 лет он провел за пределами страны и вернулся только в 2023 году, после того как его партия пришла к власти.
По возвращении в Таиланд экс-премьера приговорили к восьми годам лишения свободы по ряду обвинений, в том числе в злоупотреблении властью. Однако король Таиланда Рама X сократил наказание до года тюрьмы. Тем не менее, Чинават провел в тюрьме меньше суток, поскольку по состоянию здоровья его перевели в больницу, где он пробыл шесть месяцев, после чего получил условно-досрочное освобождение.