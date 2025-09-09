Суд приговорил экс-премьера Таиланда Таксина Чинавата к году тюрьмы

По возвращении в Таиланд экс-премьера приговорили к восьми годам лишения свободы по ряду обвинений, в том числе в злоупотреблении властью. Однако король Таиланда Рама X сократил наказание до года тюрьмы. Тем не менее, Чинават провел в тюрьме меньше суток, поскольку по состоянию здоровья его перевели в больницу, где он пробыл шесть месяцев, после чего получил условно-досрочное освобождение.