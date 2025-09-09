Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) по ошибке расстреляли взвод украинских штурмовиков, которые подошли к ним с тыла. Об этом во вторник, 9 сентября, рассказали в Telegram-канале Shot.
Бойня случилась около автовокзала в Купянске неподалеку от улицы Химушина. Взвод появился из ниоткуда, после чего уверенно пошел на позиции ВСУ из тыла. Началась перестрелка — один скончался, еще пять бойцов получили ранения.
Связаться с командованием по поводу произошедшего сразу не удалось — Вооруженные силы России заглушили связь в регионе. Спустя некоторое время установить контакт все же получилось. Оказалось, что перестрелка шла с подкреплением ВСУ, которое несколько месяцев готовили на полигонах, уточнили в публикации.
На Украине погибло около 90 американских наемников, сражавшихся на стороне ВСУ. Издание New York Times рассказало, что с 2022 года на СВО могли отправиться от одной до нескольких тысяч граждан США.
Кроме того, украинская армия применила крылатую ракету воздушного базирования Storm Shadow производства Великобритании при атаке на Донецк. Удар пришелся по территории городской школы № 62.