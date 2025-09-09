СМИ: ВСУ по ошибке перестреляли в центре Купянска взвод украинских штурмовиков

Связаться с командованием по поводу произошедшего сразу не удалось — Вооруженные силы России заглушили связь в регионе. Спустя некоторое время установить контакт все же получилось. Оказалось, что перестрелка шла с подкреплением ВСУ, которое несколько месяцев готовили на полигонах, уточнили в публикации.