В Купянске солдаты ВСУ расстреляли собственное подкрепление, приняв его за российских штурмовиков

По данным телеграм-канала, всё случилось ночью в районе автовокзала неподалёку от улицы Химушина. Группа военных зашла с тыла к ВСУшникам, и те, подумав, что это бойцы ВС РФ, открыли огонь. В ходе перестрелки один военный погиб, ещё пятеро получили ранения.