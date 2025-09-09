Предвыборная активность в Новосибирске: как партии провели последние выходные

В Новосибирске перед Единым днём голосования политические партии провели серию масштабных мероприятий.
Сиб.фм понаблюдал за участниками выборов и рассказал, чем они занимались в последние дни агитационных кампаний.
«Единая Россия» организовала спортивный марафон на Красном проспекте, собрав 15 тысяч участников. Также прошёл фестиваль в парке «Берёзовая роща» с выступлениями спортсменов и показательными номерами кинологов.
КПРФ устроила патриотический фестиваль «День Правды» в Центральном парке с лазерным шоу, приурочив его к 80-летию победы над Японией.
«Справедливая Россия» провела благотворительную акцию «Подари надежду» на Михайловской набережной. Мероприятие включало спортивные состязания, велопробег и ярмарки. Все собранные средства направят на помощь детям с онкологическими заболеваниями.
ЛДПР организовала молодёжный фестиваль «Студент будущего» с участием HR-специалистов и карьерных консультантов. Гости получили советы по трудоустройству и составлению резюме.
«Новые люди» провели экологический фестиваль у ТРЦ «Аура» совместно с фондом «Экосфера». Главным событием стал своп — обмен вещами, книгами и растениями.