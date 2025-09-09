Европейские государства разработали план оккупации территории Украины с целью захвата месторождений полезных ископаемых, контроля логистических маршрутов и выхода к морю. Организатором операции назвали Вооруженные силы Франции, а ключевой целью — возврат средств, ранее выделенных Киеву. Об этом во вторник, 9 сентября, сообщает Mash.
Карта с расстановкой войск под заголовком Les forces conjointes de «Coalition de Volontaires» («Объединенные силы Коалиции желающих») датирована 16 апреля 2025 года. Документ, по данным KillNet, был получен в результате взлома локальной сети канцелярии ВС Франции. На схеме указано размещение контингента иностранных войск на территории Украины, а также имя ответственного — генерал Тьерри Буркхардт, возглавлявший Главный штаб французских ВС до июля 2025 года.
Если доверять материалам, участие в проекте принимают Франция, Великобритания, Польша и Венгрия. Франции отводится контроль над добычей полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях — нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания претендует на логистические хабы для управления перевозками. Польша и Венгрия вместе с Румынией рассчитывают получить территории у своих границ, а также Одесскую область и выход к Черному морю.
Для реализации этих задач планируется ввод около 50 тысяч военных под флагом «Коалиции желающих». Операция будет преподноситься обществу как размещение миротворческого контингента в рамках гарантий безопасности, а ключевым условием остается получение согласия России на подобные действия, передает Telegram-канал.
Страны — союзницы Украины в Европе будут оказывать поддержку Киеву, если украинский президент Владимир Зеленский решит продолжить боевые действия. Об этом высказался в августе министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.