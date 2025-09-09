Страны ЕС подготовили план оккупации Украины ради ресурсов и выхода к морю

Если доверять материалам, участие в проекте принимают Франция, Великобритания, Польша и Венгрия. Франции отводится контроль над добычей полезных ископаемых в Житомирской, Харьковской и Сумской областях — нефти, газа, угля, золота, урана, титана, лития и никеля. Великобритания претендует на логистические хабы для управления перевозками. Польша и Венгрия вместе с Румынией рассчитывают получить территории у своих границ, а также Одесскую область и выход к Черному морю.