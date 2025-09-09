Ричмонд
В Омске второй день подряд не может вовремя вылететь самолет в Москву

Речь идет об утреннем рейсе «Уральских авиалиний».

Источник: Комсомольская правда

Из омского аэропорта второй день подряд не может вовремя вылететь борт до Москвы. Задерживаются утренние рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии».

Сегодня, 9 сентября, утренний борт этой авиакомпании по расписанию должен был покинуть омскую воздушную гавань в 06:30. Однако по факту самолет не вылетел до сих пор. На онлайн-табло аэропорта указано, что вылет состоится только в 12:20 — на шесть часов позже запланированного.

Что же касается вчерашнего дня, то 8 сентября утренний московский рейс «Уральских авиалиний» по техническим причинам не состоялся в Омске совсем.

Кроме того, сегодня, 9 сентября, с задержкой порядка 20 минут из Омска вылетели утренние рейсы в Сочи, Санкт-Петербург и еще один борт до Москвы — авиакомпании S7.