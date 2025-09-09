Работающий на линии Калининград — Санкт-Петербург паром «Балтийск» встал на плановый ремонт двигателя

Морской железнодорожно-автомобильный паром «Балтийск», обслуживающий линию Калининград — Санкт-Петербург встал на плановый ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе «Кронштадтского морского завода», который проведёт техническое обслуживание судна.
«На пароме предусмотрено проведение ремонта судовых технических средств и корпусных конструкций, а также техническое обслуживание главных, вспомогательных двигателей и судовых вспомогательных механизмов. Работы будут проводиться у причальной стенки и продлятся до конца сентября», — рассказали на предприятии.
«Балтийск» считается одним из наиболее крупных грузовых паромов в России. Длина судна — 186,5 м, ширина — 21,6 м, осадка — 6,5 м. Последний перед ремонтом рейс сухогруз завершил 24 августа.
В августе паромы «Амбал», «Балтийск», «Генерал Черняховский» и «Маршал Рокоссовский» перевезли на 16% больше грузов.