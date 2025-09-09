За сутки в Ростовской области пожарные ликвидировали десять пожаров

За прошедшие сутки 8 сентября подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области совершили 13 выездов на различные происшествия. В ходе ликвидации последствий пожаров и дорожно-транспортных происшествий был спасен один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.