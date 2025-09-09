За сутки в Ростовской области пожарные ликвидировали десять пожаров

За прошедшие сутки 8 сентября подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области совершили 13 выездов на различные происшествия. В ходе ликвидации последствий пожаров и дорожно-транспортных происшествий был спасен один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
Спасатели оперативно ликвидировали три техногенных пожара и семь случаев загораний сухой растительности. Также пожарно-спасательные подразделения участвовали в ликвидации последствий трех дорожно-транспортных происшествий.
Для выполнения этих задач было задействовано 132 специалиста и 33 единицы техники.
МЧС также предупреждает, что в северо-восточных, северо-западных, центральных, юго-восточных, южных районах и Приазовье сохраняется чрезвычайная пожароопасность (5 класс), а в отдельных районах северо-запада и юго-востока — высокая пожароопасность (4 класс).
