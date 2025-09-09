В Красноярском крае ОРВИ заболели почти восемь тысяч человек за одну неделю

За последние семь дней в Красноярском крае к медикам с признаками острых респираторных инфекций обратились 7923 человека. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщили специалисты регионального Роспотребнадзора.
При этом основная часть заболевших фиксируется в краевом центре.
Напоминаем: в сезон ОРВИ и гриппа нужно чаще делать влажную уборку дома и на работе с протиранием поверхностей антимикробными салфетками. Почувствовав недомогание, останьтесь дома, чтобы снизить риск осложнений и не заражать людей вокруг, если у вас окажется вирусная инфекция.