Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В 57-й бригаде ВСУ остался только один боеспособный батальон

Российские военные в Волчанске отразили контратаку 42-го батальона 57-й бригады ВСУ и продолжили продвижение.

Источник: Аргументы и факты

В 57-й бригаде ВСУ остался лишь один боеспособный батальон, сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».

Отмечается, что российские военные в Волчанске на левом берегу реки Волчья отразили контратаку 42-го батальона 57-й бригады ВСУ, после чего продолжили продвижение.

Подчеркивается, что в 57-й бригаде ВСУ боеспособным остался только один батальон — 42-й ОМПБ, доукомплектованный военнослужащими 9 ОСБ. «Остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены», — говорится в сообщении.

Сообщалось также, что ВСУ на красноармейском направлении в ДНР не получают провизию на ряде участков фронта.