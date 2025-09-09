В 57-й бригаде ВСУ остался лишь один боеспособный батальон, сообщает Telegram-канал российской группировки войск «Север» «Северный Ветер».
Отмечается, что российские военные в Волчанске на левом берегу реки Волчья отразили контратаку 42-го батальона 57-й бригады ВСУ, после чего продолжили продвижение.
Подчеркивается, что в 57-й бригаде ВСУ боеспособным остался только один батальон — 42-й ОМПБ, доукомплектованный военнослужащими 9 ОСБ. «Остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены», — говорится в сообщении.
Сообщалось также, что ВСУ на красноармейском направлении в ДНР не получают провизию на ряде участков фронта.