В 57-й бригаде ВСУ остался только один боеспособный батальон

Подчеркивается, что в 57-й бригаде ВСУ боеспособным остался только один батальон — 42-й ОМПБ, доукомплектованный военнослужащими 9 ОСБ. «Остальные подразделения практически утратили боеспособность, однако командование ВСУ не выводит их на восполнение из-за отсутствия вариантов замены», — говорится в сообщении.