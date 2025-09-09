Врач Пульбере: частицы нанопластика могут нарушать нормальный сперматогенез

«В виде микро- и особенно нанопластика они, вероятно, будут тем более опасны в силу большой удельной поверхности таких частиц: химические процессы на их поверхности будут протекать гораздо быстрее. Тем не менее для конкретных выводов нужны данные, а не общие соображения. Эта статья — как раз из тех, которые накапливают эти данные. Авторы показали, что нанопластик присутствует и в фолликулярной жидкости, и в сперме, и что это потенциальная угроза для организма. Правда, до влияния на репродуктивные исходы дело не дошло, но в работе участвовали всего 51 человек, а на таких маленьких выборках это увидеть почти невозможно», — отметил Володяев.