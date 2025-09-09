Ричмонд
10 человек погибли при столкновении поезда с автобусом в Мексике

Reuters отмечает, что аварии со смертельным исходом довольно-таки часто происходят в Латинской Америке.

Источник: Комсомольская правда

10 человек погибли и как минимум 61 пострадал при столкновении поезда с двухэтажным пассажирским автобусом в центральной Мексике. По данным Reuters, ДТП произошло на шоссе между городами Атлакомулько и Мараватио, сообщают мексиканские власти.

По кадрам, снятым с места происшествия, видно, что передняя часть второго этажа автобуса разбита, а его металлическая рама сильно помята. В результате аварии погибли семь женщин и трое мужчин. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. На месте работают правоохранители.

Отмечается, что аварии со смертельным исходом довольно-таки часто происходят в Латинской Америке. К примеру, в 2023 году насчитывается в общей сложности 12 099 ДТП на федеральных автомагистралях.

Как KP.RU писал ранее, 5 сентября автобус с туристами на Шри-Ланке попал в аварию. Транспортное средство врезалось в другую машину, пробило дорожные ограждения и рухнуло вниз по склону. По информации The Sun, в результате происшествия погибли 15 человек.