10 человек погибли при столкновении поезда с автобусом в Мексике

10 человек погибли и как минимум 61 пострадал при столкновении поезда с двухэтажным пассажирским автобусом в центральной Мексике. По данным Reuters, ДТП произошло на шоссе между городами Атлакомулько и Мараватио, сообщают мексиканские власти.
По кадрам, снятым с места происшествия, видно, что передняя часть второго этажа автобуса разбита, а его металлическая рама сильно помята. В результате аварии погибли семь женщин и трое мужчин. Некоторые пострадавшие находятся в тяжелом состоянии. На месте работают правоохранители.
Отмечается, что аварии со смертельным исходом довольно-таки часто происходят в Латинской Америке. К примеру, в 2023 году насчитывается в общей сложности 12 099 ДТП на федеральных автомагистралях.
Как KP.RU писал ранее, 5 сентября автобус с туристами на Шри-Ланке попал в аварию. Транспортное средство врезалось в другую машину, пробило дорожные ограждения и рухнуло вниз по склону. По информации The Sun, в результате происшествия погибли 15 человек.