Учительницы, арестованные в США за секс со школьниками, оказались подругами

Две преподавательницы из штата Висконсин, которых задержали по делу об изнасиловании троих учеников, оказались близкими подругами. Об этом в воскресенье, 7 сентября, сообщили в Breitbart News.
В деле фигурируют 25-летняя Мэдисон Бергманн, арестованная за совращение 11-летнего мальчика, а также 24-летняя Эбигейл Фауст, которой предъявили 17 обвинений в сексуальных отношениях с двумя 15-летними подростками.
Фауст уволили из школы после того, как выяснилось, что она знала о преступлениях Бергманн, но не сообщила о них в полицию. Женщины не только близко общались, но и обсуждали в переписке совращение несовершеннолетних.
Подруга Бергманн в декабре прошлого года завязала общение со школьником, в доме которого подрабатывала няней четыре года. Изначально Фауст ограничивалась фотографиями в нижнем белье. Однако за три дня до Рождества она «имитировала половой акт с ним без непосредственного проникновения».
После учительница пообещала заняться с пострадавшим сексом, если он хорошо выступит на спортивных соревнованиях. В январе Фауст все же совершила три половых акта со школьником. Через некоторое время она пригласила в дом пострадавшего его друга, которого также изнасиловала, добавили в издании.
Ранее сотрудники правоохранительных органов в США арестовали помощницу учителя из школы города Сан-Антонио — она на протяжении года домогалась* 15-летней школьницы.
