Получены вещества для нейтрализации автомобильных выхлопов

В составе выхлопов от дизельного топлива — углеводороды, монооксид углерода (угарный газ), оксид азота, сажа, диоксид серы. После их нейтрализации выходит относительно чистая смесь из воды, небольшого количества углекислого газа и молекулярного азота. Увеличить активность работы платины в составе катализатора ученым удалось за счет добавления оксида марганца. «В результате синергетического эффекта можно снизить содержание платины в 1,5 раза (с 1 до 0.7 г/л), и еще больше при замещении платины палладием. При 180 градусах платино-палладиевый катализатор обеспечивает уже 50% превращения углеводородов (пропана/пропена) и 90% превращения монооксида углерода — то есть начинает окислять еще до достижения оптимального рабочего режима дизельного двигателя. Промышленный катализатор в этих же условиях начнет работать только при температуре порядка 250 градусов», — цитирует пресс-служба сотрудника Института катализа Светлану Яшник.